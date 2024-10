Carro é flagrado com 225kg de maconha em Cambé; suspeito morre em confronto com o Choque da PM de Londrina

Um carro foi flagrado com 225kg de maconha em Cambé (região metropolitana de Londrina). O motorista suspeito morreu em confronto com o Choque da PM (Polícia Militar) de Londrina.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu nesta sexta-feira (25), por volta das 21h, durante o patrulhamento na PR-986 em Rolândia (região metropolitana de Londrina). A equipe de policiais militares rodoviários visualizou um Chevrolet Celta de cor prata em velocidade incompatível com a via e foi iniciado o acompanhamento tático no sentido Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a perseguição, já no perímetro urbano da BR-369 em Cambé, foi possível fazer a abordagem do carro, cujo motorista perdeu o controle e entrando em região de mata, depois se evadiu do local.





Na busca veicular, foram localizados diversos tabletes de maconha totalizando 225kgs.





Compareceu o Choque do 5⁰ BPM (Batalhão de Polícia Militar), que saiu em apoio em buscas para localizar o autor, que entrou em confronto armado com a equipe e óbito posterior. Foi apreendida uma pistola 9mm.