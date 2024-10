Pesquisa aponta empate técnico em Londrina entre Tiago (44,5%) e Maria Tereza (40,6%)

A última pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 antes do segundo turno, divulgada nesta sexta-feira (25), confirma a tendência de acirramento na reta final da disputa pela Prefeitura de Londrina. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD), com 44,5% das intenções de voto, e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), com 40,6%, chegam na véspera da eleição tecnicamente empatados.





As entrevistas foram realizadas entre terça (22) e quinta-feira (24), e foram ouvidos 1.064 londrinenses de todas as regiões da cidade. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número PR-05714/2024.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No cenário estimulado, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor, Tiago mantém a oscilação negativa, de 45%, na pesquisa da última quarta (23), para 44,5%. Maria Tereza cresceu de 38,5% para 40,6%. Como a diferença entre os prefeituráveis é de 3,9%, eles estão tecnicamente empatados. Houve redução de indecisos, de 8,5% para 6,7%, e aumento de brancos e nulos, que saíram de 8% para 8,2%.





Nos votos válidos, desconsiderando brancos e nulos, Tiago tem 52,3%, ante 47,7% de Maria Tereza.

Publicidade





O diretor estatístico do Instituto Multicultural, Edmilson Leite, afirma que o resultado do levantamento evidencia a indefinição do pleito em Londrina.





“A aproximação [entre os candidatos] foi ainda maior. A velocidade de crescimento da Maria Tereza não foi como da semana anterior, mas ela continuou crescendo, enquanto o Tiago Amaral reduziu a velocidade de queda, mas não o suficiente para estabilizar”, explica.

Publicidade





ESPONTÂNEA





Os candidatos, por outro lado, mantêm crescimento na espontânea: Tiago subiu de 43,5% para 44,2%, e Maria Tereza de 34,5% para 38,8%. Os indecisos são 9,5% (eram 12,5%) e 8,7% responderam nenhum, branco ou nulo, queda de 0,8% em comparação com a pesquisa anterior.

Publicidade





Com a votação mais próxima, aumentou a parcela de eleitores com o voto definido: 82,5%. Mas, 17,5% dizem que ainda podem mudar até o domingo (27).





Questionados sobre quem acreditam que vai vencer, os entrevistados colocam Tiago Amaral na frente, com 48% (mesmo percentual da pesquisa anterior). Maria Tereza cresceu de 28% para 32%. 20% (eram 24%) não souberam responder.

Publicidade