Carro furtado é encontrado incendiado no Conjunto Doutor Farid Libos

Um Fiat Palio com alerta de furto foi encontrado por policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na manhã desta sexta-feira (29), no Conjunto Habitacional Doutor Farid Libos, na Zona Norte de Londrina.





A equipe de agentes recebeu uma denúncia de que o veículo estaria em chamas. Ao chegar no local, encontraram o carro completamente queimado e abandonado.





Por conta do furto, os policiais acionaram o guincho, que recolheram o veículo e o levaram para o pátio da Polícia Militar.