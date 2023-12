Motorista tem ferimentos graves após caminhão tombar na BR-376, em Ortigueira

O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido após o veículo tomar na BR-376, em Ortigueira, no Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (28).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão, que estava carregado com frangos, tombou no KM 346. O condutor foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado para o Hospital de Ortigueira.

Os policiais rodoviários federais estiveram no local para atender a ocorrência e permaneceram até a chegada da escolta armada. Porém, a equipe foi acionada novamente devido ao saqueamento da carga.





Segundo as informações repassadas pela PRF, alguns indivíduos estouraram o contêiner para saquear as carnes. Os policiais permanecem no local para realizar a segurança do restante da carga.





(Matéria em atualização.)