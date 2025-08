Carro se choca contra árvore em Santa Amélia e deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (03), quando o veículo VW/Gol em que estavam se chocou contra uma árvore localizada às margens da rodovia PR-436, KM 75, no município de Santa Amélia (Norte). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro circulava no seu sentido de tráfego quando atingiu a árvore. O condutor, de 50 anos, e o passageiro, de 20 anos, foram encaminhados ao Pronto Socorro de Abatiá.





