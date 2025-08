Duas pessoas morrem após veiculo em que estavam bater contra poste na PR-450

Duas pessoas morreram em Centenário do Sul (Norte) após o veículo GM Celta onde se encontravam ter se chocado contra um poste . O acidente aconteceu no início da madruga deste domingo (03), no KM 16 da rodovia PR-450, sentido Porecatu-Centenário do Sul. De acorddo com registros da Polícia Rodoviária Estadual, da 2ª Cia. de Jaguapitã, segundo vestígios encontrados no local, o veículo trafegava sozinho no local do acidente, quando se chocou contra o poste localizado à margem direita da rodovia, no mesmo sentido em que circulava.

O condutor do veículo, que não portava documentos, e uma passageira, de 27 anos, morreram no local. Uma outra passageira, de 16 anos, foi socorrida e encaminhada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Municipal de Centenário do Sul. A ocorrência também foi atendida pelo perito do Instituto Médico Legal (IML) e pelo agente da Polícia Judiciária da Delegacia de Polícia de Porecatu.





