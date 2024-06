Carro é flagrado com quase meia tonelada de maconha em Astorga

Um carro foi flagrado na tarde desta quinta-feira (6) com quase meia tonelada de maconha na PR-218 em Astorga (região metropolitana de Maringá).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe da corporação viu um Nissan Kicks de cor prata fazendo uma ultrapassagem em local proibido e procedeu a abordagem.





No porta-malas e interior do veículo foram localizados 30 fardos da droga. Depois de consulta aos sistemas informatizados, ainda foi verificado que o automóvel havia sido roubado em 25/05/2024 no estado de São Paulo.





O motorista de 45 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Astorga para os procedimentos cabíveis.