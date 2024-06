Utilitário carregado com 444kg de maconha é apreendida em Paiçandu

Uma Volkswagen Saveiro com 444 kg de maconha foi apreendida nesta quinta-feira (6), por volta das 11h, em Paiçandu (região metropolitana de Maringá). O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Maringá.







O veículo estava na PR-323 no sentido Maringá em alta velocidade e ultrapassando de maneira brusca os outros automóveis. A PRF (Polícia Federal Rodoviária) pediu que o motorista parasse acionando os sinais sonoros e luminosos da viatura, mas o condutor acelerou e tentou fugir.

A PRF perseguiu o veículo por cerca de 2 km antes do motorista perder o controle da direção e acabar parando no canteiro central. Logo em seguida, ele ainda tentou fugir a pé por três quadras antes de ser alcançado e detido.





Em fiscalização no interior do veículo e na caçamba foram encontrados diversos fardos da droga que, após pesados, totalizaram 444 kg. Além disso, o carro, que estava com as placas falsas, foi roubado na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba.





Para a PRF, o condutor, um homem de 40 anos, informou que saiu de Guaíra (Oeste) com a droga e pretendia entregá-la na cidade de Maringá (Noroeste). Com a prisão, ele pode responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração dos sinais identificadores do veículo.