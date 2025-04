Casa de homem morto em frente ao próprio comércio é furtada em Apucarana

A residência de um homem assassinado há dez dias em Apucarana (Centro-Norte) foi alvo de furto, constatado pela mãe da vítima nesta quinta-feira (17). Ela acionou a PM (Polícia Militar) e informou que a casa, na Rua Aparecida da Silva Gualberto, no Jardim Ponta Grossa, permaneceu desocupada, mas com móveis e objetos no interior, após a morte do filho, ocorrida em 8 de abril.





Ao visitar o local na quinta, ela percebeu que o imóvel havia sido arrombado e revirado. Ela percebeu a ausẽncia de um botijão de gás e dois rolos de fio elétrico.





A mulher disse desconfiar de possíveis autores, mas não soube identificar nomes. Ela foi orientada a registrar o boletim de ocorrência na delegacia para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.

O morador da residência, de 35 anos, foi morto a tiros em frente ao seu estabelecimento comercial, situado na Avenida Mato Grosso, também no Jardim Ponta Grossa.





Conforme relato da PM, ele foi encontrado caído na calçada e já sem sinais vitais quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local, por volta das 21h.

Um funcionário que trabalhava nos fundos do comércio contou que ouviu os disparos e correu até a frente, mas não conseguiu identificar os autores, que fugiram logo após os tiros. O estabelecimento não possuía câmeras de segurança.





