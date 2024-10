Casal com filha de 4 anos é preso com arsenal em Balsa Nova

Um casal de 30 anos que estava com a filha de 4 anos foi preso com 28 pistolas e 59 carregadores na madrugada desta sexta-feira (4) na BR-277, em Balsa Nova (região metropolitana de Curitiba).





A prisão ocorreu pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em conjunto com a Ficco/PR (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná), por volta das 2 horas, durante uma operação de combate ao crime, o Volkswagen T-Cross em que a família estava foi abordado por uma equipe da PRF. O homem que dirigia o carro - alugado - estava muito nervoso durante a fiscalização policial, o que motivou uma vistoria mais aprofundada no veículom segundo a PRF.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Depois de vistoria, a PRF encontrou, por meio da lanterna traseira do automóvel, um acesso que levou à apreensão do arsenal. O que chamou a atenção dos policiais foi a diversidade das origens das armas (8 nacionalidades) e a condição delas (todas usadas):





- 10 argentinas;

Publicidade

- 3 brasileiras;

- 2 turcas;

Publicidade

- 2 eslovenas;

- 2 tchecas;

Publicidade

- 2 austríacas;

- 1 croata;

Publicidade

- 1 americana;

- 1 italiana e

Publicidade

- 4 não identificadas.





Uma das pistolas argentinas pertence à Polícia da Província de Buenos Aires.





O motorista relatou aos policiais que carregou o T-Cross om as armas em Foz do Iguaçu (Oeste, onde reside a família) e as entregaria em Balneário Camboriú (SC), em um posto de combustíveis, como forma de pagamento de uma dívida contraída junto ao crime organizado.





O casal, a filha, as armas e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Curitiba, para o registro dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e tráfico de armas.