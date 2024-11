Casal é preso por usar ferramenta para abrir caixas eletrônicos em agência bancária de Ibiporã

Na sequência, a equipe verificou que vários caixas eletrônicos estavam com uma peça solta, o que indicava o uso do "chupa-cabra".

No local, os policiais abordaram um homem que tinha as características repassadas pela central de monitoramento e, durante a busca pessoal, encontraram, no bolso da frente da calça do suspeito, a ferramenta usada para o golpe, além de adesivos com números de atendimento similares ao da Caixa, um aviso escrito em um papel de manutenção, uma tesoura pequena de ponta fina e dois cartões em nome de terceiros.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local, na avenida Santos Dumont, após ser acionada pela central de monitoramento da Caixa. As informações repassadas apontavam que havia um casal dentro da agência bancária inserindo uma ferramenta "chupa-cabra" nos caixas eletrônicos.





Diante da ocorrência, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia da PF (Polícia Federal) para os devidos procedimentos.





Durante a confecção do B.O. (Boletim de Ocorrência), a Polícia Militar recebeu o contato de um policial do 31º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Assis, em São Paulo, que informou ter dois boletins de ocorrência do mesmo dia com os mesmos envolvidos. Os suspeitos teriam cometido crimes em Ourinhos, em São Paulo, em Cândido Mota e em Expedicionário, também no estado paulista.

O policial informou, ainda, que um Hyundai HB20 foi identificado como o veículo usado pelos suspeitos. Diante disso, na sequência, uma equipe do 18º BPM, de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná), entrou em contato informando que estava acompanhando a movimentação do automóvel na cidade.





A mulher suspeita de estar envolvida nos golpes foi identificada como condutora do veículo e os policiais conseguiram abordá-la em frente a uma agência bancária do Santander.





Todos os fatos foram repassados ao delegado, que solicitou que a acusada e o automóvel também fossem encaminhados à Polícia Federal.