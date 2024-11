Colisão lateral entre carro e caminhonete deixa três feridos em Ibiporã

Três pessoas ficaram feridas após um carro e uma caminhonete se envolverem em um acidente na PR-862, em Ibiporã, na manhã desta quarta-feira (20).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma Volkswagen Amarok, que era conduzida por um homem de 38 anos, e um Chevrolet Corsa Wind, dirigido por um idoso de 66 anos, trafegavam no sentido de Londrina a Jataizinho quando, ao passarem pelo KM 9, bateram lateralmente em uma curva aberta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista da Amarok não se feriu, ao contrário do condutor do Corsa Wind e dos passageiros do véiculo, de 38 e 58 anos, que tiveram ferimentos, foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.





Não chovia no momento da colisão.