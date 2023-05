Casal é preso com 20 pistolas turcas em Jataizinho

Um casal foi preso com 20 pistolas 9 mm de fabricação turca e 49 carregadores na manhã desta quarta-feira (31) na BR-369 em Jataizinho, na RML (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 10h45, houve abordagem da dupla de Cascavel (Oeste), que ocupava um Chevrolet Corsa.

Quando os policiais solicitaram a documentação do veículo e do casal, os oficiais perceberam que ambos estavam com as mãos trêmulas. Diante da suspeita, passaram a vistoriar o automóvel e perceberam que várias peças internas das portas estavam desalinhadas e soltas, ainda conforme a corporação.





Aprofundando a vistoria, encontraram as pistolas e carregadores, tudo escondido dentro da lataria das quatro portas do carro. As armas estavam com a numeração raspada.





O motorista alegou que pegou o carro em um posto de combustíveis em Cascavel e o entregaria em São Paulo, capital.





O casal - ele de 31 e ela de 25 anos - foi detido e levado para a polícia judiciária com as armas e os carregadores para o registro do crime de tráfico internacional de armas.