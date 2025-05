Casal embriagado é retirado de ônibus após confusão em Apucarana

Um casal foi retirado de um ônibus interestadual, na noite desta quarta-feira (28), após causar transtornos a outros passageiros durante viagem pela BR-376, em Apucarana (Centro-Norte). A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego no interior do veículo, que seguia para Florianópolis (SC).





De acordo com os motoristas do ônibus, os passageiros — um homem de 40 anos e uma mulher de 38 — estavam visivelmente embriagados, ouvindo música alta no celular, falando em tom elevado, com os pés nas poltronas e ingerindo bebidas alcoólicas. Mesmo após advertência, eles intensificaram o comportamento e chegaram a afirmar, de forma intimidatória, que estavam armados com faca.

Diante da situação, o casal foi retirado do ônibus e deixado na rodoviária de Califórnia (PR), onde aguardaria outro veículo da empresa para continuar a viagem. Nenhum deles foi detido.