Casal que transportava haxixe é preso em Rolândia

Polícia prende cinco homens por posse ilegal de arma de fogo no Norte Pioneiro

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a PM (Polícia Militar), prendeu cinco homens em flagrante por posse ilegal de armas de fogo na manhã desta terça-feira (1º), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.