Choque Canil do 5ºBPM de Londrina ajuda a apreender 1,3 tonelada de maconha em SP

A equipe do Choque Canil do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina auxiliou na apreensão de 1,3 tonelada de maconha no fim da manhã deste sábado (22) em Ourinhos-SP.





Segundo a PM, por volta das 11h15, ocorria a Operação Impacto - Divisas e Fronteiras Integradas II e, durante operação bloqueio pela base da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Ourinhos, foi vista uma Scania de cor branca de placas do Paraguai. Ao passar em frente ao posto policial, o condutor demonstrou certo nervosismo, virando o rosto e errando a marcha do veículo em direção à cidade de Ourinhos, conforme a PM.

Publicidade

Publicidade





A equipe tática juntamente com a viatura do comando de operações, viatura da PRF e a viatura do Canil fizeram a abordagem perto do quilômetro 340 da BR-153. Foi abordado e qualificado o casal, e em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao ser indagado a respeito da carga, informaram que estariam vindo da Cidade Del Leste/Paraguay com destino a Guarulhos/SP e com carga de vidro moído. Questionado se havia algo de ilícito na carga, o motorista confessou que não teria.





Com apoio da equipe do Canil, o cão K9 Hambal indicou que teria drogas na carroceria, sendo constatado que estava misturado na carga de vidros uma grande quantidade da droga. A dupla foi presa e a droga apreendida.