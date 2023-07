Operação Radar da PRE flagra 220 veículos em excesso de velocidade no Norte do Paraná

Segundo a PRE, o radar captou motocicletas, carros e caminhões acima do limite da pista. Na PR-986, na região de Rolândia, a máxima registrada foi de 173 km/h em local em que a máxima permitida para veículos leves é de 110km/h.

Uma operação radar da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou 220 veículos em excesso de velocidade em um período de menos de duas horas na manhã deste sábado (22) em rodovias do Norte do Paraná.





Outro flagrante na PR-090 na região de Alvorada do Sul, onde o limite de velocidade da via fiscalizada é de 80 km/h para veículos leves, a maior velocidade registrada foi de 156 km/h, praticamente o dobro da velocidade permitida.







Ainda conforme a PRE, em trechos de rodovia de pista simples, que exigem maior atenção dos motoristas, principalmente em ultrapassagens, é necessário que haja mais prudência dos condutores.





A PRE insiste para que os motoristas respeitem o limite de velocidade da via além do uso de cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo.