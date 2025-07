Ciclista morre ao bater de frente contra carro no trevo entre Londrina e Cambé

Um ciclista de 41 anos morreu na noite desta sexta-feira (04) após bater de frente contra um carro na BR-369, em um trecho entre Londrina e Cambé. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão foi próxima ao quilômetro 157 da rodovia.





O veículo trafegava pela alça de acesso da PR-445 em direção à BR-369 quando bateu de frente contra a bicicleta, conduzida por um homem que se deslocava na contramão do fluxo regular de veículos.

O condutor do automóvel prestou esclarecimentos sobre o ocorrido e foi submetido ao etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, mas o resultado não indicou a ingestão de álcool.





O ciclista era morador de Cambé. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

