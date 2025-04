Ciclista morre e motociclista tem ferimentos graves em colisão em Arapongas

Um ciclista morreu na madrugada desta quinta-feira (3) no quilômetro 184 da BR-369, em Arapongas, após uma colisão envolvendo uma motocicleta. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a batida foi por volta das 2h20 da madrugada e, pelas imagens, é possível ver que a pista estava molhada.





No relato, os agentes explicaram que houve uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta, do modelo Yamaha Fazer, e uma biclicleta, mas não detalhou o que teria motivado o sinistro de trânsito. O ciclita, que 53 anos, morreu ainda no local, enquando que o motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato