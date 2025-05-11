Ciclista morre e outro tem ferimentos graves em colisão envolvendo caminhonete em Sertanópolis

Uma ciclista de 35 anos morreu e outro, de 47 anos, ficou gravemente ferido em uma colisão traseira envolvendo uma caminhonete na PR-090, em Sertanópolis, na noite deste sábado (10). De acordo com a PRE (Políca Rodoviária Estadual), que atendeu a ocorrência, o condutor da caminhonete colidiu com a traseira das bicicletas próximo ao quilômetro 387 da rodovia.
Após a batida, uma ciclista morreu ainda no local e o outro teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina.
O condutor da caminhonete, de 72 anos, fugiu do local e só foi identificado através de familiares.
