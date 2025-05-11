Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Colisão traseira

Ciclista morre e outro tem ferimentos graves em colisão envolvendo caminhonete em Sertanópolis

Redação Bonde
11 mai 2025 às 14:07

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma ciclista de 35 anos morreu e outro, de 47 anos, ficou gravemente ferido em uma colisão traseira envolvendo uma caminhonete na PR-090, em Sertanópolis, na noite deste sábado (10). De acordo com a PRE (Políca Rodoviária Estadual), que atendeu a ocorrência, o condutor da caminhonete colidiu com a traseira das bicicletas próximo ao quilômetro 387 da rodovia.


Após a batida, uma ciclista morreu ainda no local e o outro teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter


O condutor da caminhonete, de 72 anos, fugiu do local e só foi identificado através de familiares.


Imagem
Pedestre morre atropelado por microônibus na BR-369, em Cambé
Um grave atropelamento registrado na manhã deste sábado (10) resultou na morte de um pedestre na BR-369, no trecho entre Ibiporã
acidente acidente de trânsito acidentes PRE POLÍCIA Colisão Sertanópolis
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas