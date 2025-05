Colisão entre van e caminhão deixa uma pessoa ferida na PR-444 na região de Maringá

Uma colisão traseira envolvendo uma van e um caminhão deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta sexta (2) no km 27 da PR-444, próximo ao município de Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), os dois veículos trafegavam no sentido Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) a Mandaguari quando houve a colisão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor da van, de 46 anos, precisou ser encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Maringá via SAMU aeromédico. O motorista de 29 anos que conduzia o caminhão não sofreu ferimentos. Ambos são moradores da Maringá (Noroeste)





O acidente ocorreu em um trecho de subida e pista dupla. Não chovia no momento da colisão.