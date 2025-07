PRF apreende quase 400 kg de drogas na região de Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na tarde deste sábado (26), na BR-376, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), 247 kg de maconha e 139 de skunk.





A equipe PRF fazia uma fiscalização em frente à sua unidade quando deu ordem de parada ao condutor de um Nissan Kicks, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade, entrando em uma propriedade rural logo à frente. Ele abandonou o veículo e não foi mais localizado.

O Nissan Kicks, que estava com seu interior repleto da drogas, estava com placas clonadas e com os sinais identificadores adulterados. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari.





