Com 26 presos em um dia no Norte do PR, Operação Sinergia chega a Londrina nesta terça

Lançada segunda-feira (15), a terceira edição da Operação Sinergia, parte da Missão Paraná II, já resultou na prisão de 26 pessoas em flagrante na região Norte do estado até a manhã desta terça-feira (16). A ação conjunta chega a Londrina nesta terça-feira (16), com lançamento às 17h, na Avenida Duque de Caxias, 635, ao lado da prefeitura. As ações concentram esforços nos municípios de Cambé, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ibiporã.
De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a partir das 14h30, o público poderá acompanhar exposições e interações com as forças de segurança estaduais.
O objetivo principal da Operação Sinergia é reforçar o policiamento e a repressão de crimes em uma área que abrange mais de 1,5 milhão de pessoas em cerca de 66 municípios. As ações desde a segunda-feiura (15) também resultaram na apreensão de 223,9 quilos de drogas e R$ 7,4 mil em espécie. Durante as fiscalizações, as equipes abordaram 660 veículos, dos quais seis foram recuperados e devolvidos aos proprietários.
A operação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SESP) e conta com efetivos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Penal do Paraná (PPPR). Todo o efetivo disponível, tanto operacional quanto administrativo, foi mobilizado para fortalecer a presença do Estado nas ruas.
O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que a operação integrada demonstra a presença real do Estado e a força das polícias do Paraná. "É mais uma edição que reforça a nossa estratégia de enfrentamento ao crime, com atuações táticas e integradas entre as forças de segurança. A presença ostensiva nas ruas e as abordagens direcionadas são parte do nosso compromisso de garantir a segurança e a tranquilidade da população", afirmou.
(Atualizada às 12h07)
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.