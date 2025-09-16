Pesquisar

Ação conjunta

Com 26 presos em um dia no Norte do PR, Operação Sinergia chega a Londrina nesta terça

Redação Bonde com AEN-PR
16 set 2025 às 11:17

Divulgação/SESP-PR
Lançada segunda-feira (15), a terceira edição da Operação Sinergia, parte da Missão Paraná II, já resultou na prisão de 26 pessoas em flagrante na região Norte do estado até a manhã desta terça-feira (16). ​A ação conjunta chega a Londrina nesta terça-feira (16), com lançamento às 17h, na Avenida Duque de Caxias, 635, ao lado da prefeitura. As ações concentram esforços nos municípios de Cambé, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ibiporã.


De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a partir das 14h30, o público poderá acompanhar exposições e interações com as forças de segurança estaduais.


O objetivo principal da Operação Sinergia é reforçar o policiamento e a repressão de crimes em uma área que abrange mais de 1,5 milhão de pessoas em cerca de 66 municípios. ​As ações desde a segunda-feiura (15) também resultaram na apreensão de 223,9 quilos de drogas e R$ 7,4 mil em espécie. Durante as fiscalizações, as equipes abordaram 660 veículos, dos quais seis foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

​A operação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SESP) e conta com efetivos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Penal do Paraná (PPPR). Todo o efetivo disponível, tanto operacional quanto administrativo, foi mobilizado para fortalecer a presença do Estado nas ruas.


​O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que a operação integrada demonstra a presença real do Estado e a força das polícias do Paraná. "É mais uma edição que reforça a nossa estratégia de enfrentamento ao crime, com atuações táticas e integradas entre as forças de segurança. A presença ostensiva nas ruas e as abordagens direcionadas são parte do nosso compromisso de garantir a segurança e a tranquilidade da população", afirmou.

(Atualizada às 12h07)


