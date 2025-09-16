Londrina tem exposição de equipamentos e interação com policiais nesta terça

A Missão Paraná II, iniciativa do Governo do Estado que busca aproximar a Segurança Pública da população, promove nesta terça-feira (16) uma grande exposição em Londrina com a participação de todas as forças de segurança do Paraná. O evento acontece ao lado da Prefeitura, das 14h30 às 18h30, e é aberto ao público.





“As exposições são uma oportunidade de aproximar a população do trabalho de todas as nossas forças de segurança e mostrar, na prática, como atuamos no dia a dia para proteger a sociedade”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Durante a programação, o público poderá conhecer de perto a atuação integrada de órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica, com a apresentação de equipamentos, veículos, tecnologias e recursos utilizados no dia a dia das corporações. Também haverá atividades educativas e interativas, além de orientações à comunidade.



