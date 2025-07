Com ajuda de cão, Polícia Militar intercepta uma tonelada de maconha em caminhão de arroz

Uma equipe do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) da PMPR (Polícia Militar do Paraná), com o apoio de cães, interceptou uma carreta com placas do Paraguai que transportava uma tonelada de maconha. A abordagem ocorreu no posto rodoviário de Rolândia e resultou na prisão em flagrante do motorista.





Após fiscalização ao veículo de carga com o uso dos cães farejadores, que indicaram a presença do entorpecente, os policiais verificaram o compartimento de carga de arroz, confirmando a suspeita e localizando esse grande volume de tabletes de maconha.

As equipes policiais trabalharam ao longo de toda a manhã no descarregamento da droga para realizar a pesagem oficial e determinar o volume exato da apreensão.





O motorista preso e o veículo com o entorpecente serão encaminhados para a delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná). Ele teria informado que pegou a carga em Foz do Iguaçu e teria como destino o estado de São Paulo.

