Com aval da mãe, criança mantinha relação com homem no PR; suspeitos foram presos

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, na tarde desta quarta-feira (30), um homem de 35 anos e uma mulher, de 48, suspeitos da prática do crime de estupro de vulnerável em Rio Azul (Sudoeste do Paraná). Os policiais foram à residência, na qual conviviam autor e vítima, e encontraram a adolescente de 13 anos sozinha com o suspeito.





Em conversa informal, ambos confirmaram que mantinham relacionamento há cerca de um mês e moravam juntos há três semanas na casa da genitora da adolescente, dividindo o mesmo quarto e cama.

O homem admitiu ter conhecimento da idade da menor, e ambos relataram manter relações sexuais.

A mãe da adolescente, localizada em seu local de trabalho, inicialmente resistiu ao acompanhamento da equipe. Posteriormente, foi conduzida à delegacia.

Segundo o delegado da PCPR Thiago França, as investigações apontam que a mãe autorizou o relacionamento, permitiu a permanência do suspeito na casa e tinha ciência da prática dos abusos.

“Em 2024, a genitora solicitou exame de gravidez para a menor, à época com 12 anos, e em 2025 passou a fornecer anticoncepcionais à filha”, completou.

O crime está previsto no Código Penal e prevê pena de reclusão de 8 a 15 anos. A vulnerabilidade se caracteriza pela idade da vítima, sendo irrelevante eventual consentimento. Os dois foram encaminhados ao sistema penitenciário.