Prefeitura de Londrina vai ‘vender’ folha de pagamento por R$ 51 milhões

A Prefeitura de Londrina está com uma licitação aberta para contratação de uma instituição financeira responsável por processar a folha de pagamento do município. O contrato abrange não apenas os valores referentes a servidores ativos e inativos, mas também os repasses para fornecedores. A "venda" da folha de pagamento deve render no mínimo R$ 51,1 milhões aos cofres públicos, segundo o edital.





Em 2020, os serviços foram leiloados por R$ 51,3 milhões, com validade de cinco anos — na ocasião, o Itaú Unibanco venceu o certame. A estimativa atual é que a instituição bancária vencedora gerencie uma carteira com quase 15 mil clientes, sendo 9,8 mil servidores ativos e pouco mais de 5 mil aposentados, movimentando mensalmente cerca de R$ 130 milhões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A abertura dos envelopes estava prevista para 16 de julho, mas a licitação foi declarada deserta após não receber nenhuma proposta. Um novo pregão deve ser realizado na primeira quinzena de agosto.





De acordo com o secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, a inclusão dos pagamentos a fornecedores tem como objetivo tornar a proposta mais atrativa para as instituições financeiras. A expectativa é de que a operação com o novo banco tenha início ainda em 2025.

Publicidade





“As instituições financeiras compram a folha de pagamento. Por meio de estudo chegou-se a esse valor de quase R$ 52 milhões, que é quanto vale esse serviço. A instituição deposita à vista para a Prefeitura, e ela tem o direito de processar a folha de pagamentos e dos fornecedores", explica Souza, que cita a validade de cinco anos da contratação.





Segundo o secretário, a entrada desse montante também ajudaria a aliviar as contas públicas, especialmente em um momento de menor arrecadação. O valor se enquadra como recurso livre e pode ser destinado a diversas políticas públicas do município.

Publicidade





“Uma injeção de caixa agora seria muito importante para a gente manter a Prefeitura funcionando e poder investir em coisas que a população precisa", reforça Souza.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: