Crime ocorreu em 2020

Condenado a 20 anos por estuprar a própria enteada é preso em Maringá

Redação Bonde com PCPR
12 mai 2025 às 16:02

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, neste domingo em Maringá (Noroeste), um homem de 41 anos condenado judicialmente pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua própria enteada em 2020.


Conforme a delegada da PCPR Karen Friedrich, o homem foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão. A vítima contava com 8 anos de idade à época dos fatos.

“A operação foi resultado de um monitoramento intensivo que durou duas semanas. A equipe da PCPR esteve vigilante no bairro Portal das Torres, onde o indivíduo foi finalmente localizado e preso”, explica.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

CAMINHOS SEGUROS 


A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 


A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.


