Condenado por estuprar enteada em Goiás é preso no Noroeste do Paraná

Dez pessoas são presas em operação contra o tráfico que passou por Cambé

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) - com apoio da PM (Polícia Militar) e da GM (Guarda Municipal) - prendeu, nesta quarta-feira (23), 10 pessoas por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e contrabando em quatro municípios do estado.