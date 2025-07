Dez pessoas são presas em operação contra o tráfico que passou por Cambé

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) - com apoio da PM (Polícia Militar) e da GM (Guarda Municipal) - prendeu, nesta quarta-feira (23), 10 pessoas por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e contrabando em quatro municípios do estado. Ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), Imbaú, Telêmaco Borba, Reserva (Campos Gerais).





Oito pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão, sendo duas delas também autuadas pelos crimes de tráfico de drogas e contrabando. Mais duas foram presas em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ao todo, 50 membros das forças de segurança participaram da ação que visou também o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.





Nas diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, 72 munições e entorpecentes, além de cigarros de origem paraguaia e diversos aparelhos celulares.

A operação visou desmantelar associações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo na região.





“Buscamos também a descapitalização dos criminosos, com a decretação de medidas de sequestro de bens, totalizando R$ 40 mil, visando enfraquecer financeiramente a estrutura dos grupos”, disse o delegado da PCPR Matheus Campos Duarte. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.