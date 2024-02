Condenado por estupro de vulnerável em Apucarana é preso no Guarujá

“Ações como essa, com prisões de suspeitos envolvidos em crimes contra crianças e adolescentes, são de extrema importância para segurança pública, visto que são crimes gravíssimos e causam traumas para vida das vítimas”, afirma.

Conforme a delegada da PCPR Luana Louzada, através de investigação, a equipe descobriu o paradeiro do autor e logrou êxito em efetuar a prisão.

Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a condenação é referente a um inquérito policial instaurado em 2018 para apurar o crime contra três vítimas. O indivíduo foi sentenciado a uma pena de dez anos e sete meses de reclusão. Não foram divulgados mais dados a respeito do crime.

Um homem de 72 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Apucarana (Centro-Norte) foi preso na manhã desta quarta-feira (7), no Guarujá, Litoral do Estado de São Paulo.

A PCPR promove ações constantes de combate à violência sexual infantil. A população pode ajudar com informações que auxiliem investigações e localização de procurados.





As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.