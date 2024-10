Condenado por estupro de vulnerável em Cornélio Procópio é preso pela polícia

Um homem de 59 anos, condenado judicialmente pela prática do crime de estupro de vulnerável, foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) nesta terça-feira (22) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.





De acordo com a delegada da PCPR Thais Batista Midauar, o homem foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão.





“Conforme as investigações, os crimes aconteceram entre os anos de 2017 e 2018, quando a vítima contava com 7 anos. O autor era casado com a avó da criança”, explica a delegada.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena. Na oportunidade, a Delegacia da Mulher reforça a importância da denúncia e combate a violência contra mulheres, adolescentes e crianças.