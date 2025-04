Condutor é preso por adulteração de documento e transporte de jammer no Noroeste do PR

Durante uma operação de fiscalização na noite de quinta-feira (3), a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu um motorista por adulteração de documento veicular e apreendeu equipamentos de contrabando na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, Noroeste do Paraná.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A abordagem aconteceu por volta das 20h. No interior de um dos veículos, os policiais encontraram 16 antenas de bloqueadores de sinal tipo “jammer”. Além disso, foi constatada adulteração no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).





O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. As mercadorias de origem paraguaia foram apreendidas e enviadas à Receita Federal de Guaíra.