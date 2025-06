Condutora de motoneta fica ferida após colidir contra caminhão em Maringá

Uma mulher ficou ferida após uma colisão lateral envolvendo a motoneta Honda/Biz e um caminhão MAN TGX com dois semi-reboques na manhã desta sexta-feira (27), na rodovia PR-317, em Maringá (Noroeste).





O acidente ocorreu por volta das 8h, quando, segundo os vestígios verificados no local e relatos de um dos motoristas à PRE (Polícia Rodoviária Estadual), ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido, Maringá a Floresta. A motoneta, que seguia pela pista da esquerda, perdeu o controle e colidiu lateralmente contra o caminhão. A condutora caiu ao solo e teve uma das pernas atingida pelo pneu dianteiro esquerdo de um dos semi-reboques.





A vítima foi socorrida com ferimentos e encaminhada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a uma unidade de saúde da região. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e passou por teste de etilômetro, que apresentou resultado zero para ingestão de álcool. Os dois veículos foram liberados no local para os responsáveis.