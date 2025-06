Homem em 'saidinha' é morto a tiros dentro de carro em Arapongas; criança foi atingida

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (27) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) logo após retornar de uma “saidinha” do sistema prisional. O crime, que ocorreu por volta das 8h da manhã na rua Dançarino Vermelho, também deixou uma criança de sete anos e duas mulheres feridas.





Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um veículo GM Classic, estacionado em frente a uma residência, quando foram surpreendidas pelo ataque armado. Dois homens encapuzados, com roupas escuras e armados com armas longas, desembarcaram de um veículo SUV cinza e efetuaram diversos disparos através do para-brisa do carro. O homem, que estava no banco dianteiro, morreu ainda no local.





A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento aos três sobreviventes que estavam no banco de trás. Eles foram encaminhados a hospitais da região com ferimentos. O estado de saúde das vítimas não foi detalhado.





Conforme relato de uma das passageiras, o homem executado havia acabado de ser buscado no Creslon (Centro de Reintegração Social de Londrina) por familiares, em razão do benefício da saída temporária. O grupo havia acabado de chegar à residência quando foi surpreendido pelo atentado.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local. Diversos estojos de munição calibre 9mm foram encontrados no chão e sobre o capô do carro. O corpo da vítima foi recolhido após os trabalhos periciais.

O caso foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, que passa a investigar a motivação e os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.