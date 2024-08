Confusão generalizada no Centro POP termina com três homens presos em Londrina

Uma confusão generalizada no Centro POP, localizado na região central de Londrina, terminou com três homens presos na tarde desta quinta-feira (8).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a instituição após ser acionada para atender uma situação de tumulto, na qual um homem estaria incomodando outras pessoas.

No local, um colaborador do Centro POP contou aos agentes que o homem, de 31 anos, estaria desrespeitando e ameaçando os funcionários da entidade, o que fez com que fosse colocado para fora.





Após a expulsão, porém, o acusado pulou o muro da instituição e voltou a causar confusões.





Devido à aglomeração de pessoas em situação de rua, os policiais acionaram outras viaturas. Após a chegada dos outros agentes, uma confusão generalizada começou no Centro POP. Para conter a situação de ameaça às equipes, os policiais tiveram de usar spray de pimenta.





Diante das ameaças, da resistência e da desobediência, os agentes tiveram que algemar e prender três homens, de 23, 31 e 44 anos. Todos os detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.