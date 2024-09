Conselheiro tutelar é denunciado pelo MP por assediar sexualmente adolescente no Paraná

Um conselheiro tutelar de Palmas (Centro-Sul do Paraná) foi denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por assédio sexual contra uma adolescente de 13 anos e por tentativa de produção de pornografia envolvendo a mesma vítima.





De acordo com as investigações, em agosto, o conselheiro, aproveitando-se do cargo, assediou a vítima, fazendo elogios e tentando constante contato físico, abraçando-a excessivamente. Além disso, ele teria enviado mensagens por celular solicitando que a adolescente lhe enviasse fotos íntimas.

Além da condenação pelos crimes de assédio sexual, com pena prevista de um a dois anos de reclusão (aumentada em um terço por se tratar de vítima adolescente) e tentativa de produção de material pornográfico envolvendo adolescente (pena de reclusão de quatro a oito anos, aumentada em um terço por conta da ascendência do agente sobre a vítima, mais multa), o MPPR requer que o denunciado pague indenização à adolescente pelos danos morais causados, em valor entre R$ 10 mil e R$ 20 mil.