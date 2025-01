Criança autista de 9 anos denuncia assassinato da mãe para diretora no Norte do PR

Uma criança de 9 anos diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ligou para a diretora da escola em que estuda para denunciar o assassinato da própria mãe, identificada como Anna Luiza Bezerra de Lima, nesta segunda-feira (6), em São Jerônimo da Serra (região metropolitana de Londrina). Segundo a PM (Polícia Militar), ela foi esganada com um fio pelo ex-namorado.





De acordo com Flávio Junqueira, delegado da 33ª Delegacia Regional da Polícia Civil de São Jerônimo da Serra, o menino tentou contato com diversas pessoas, mas foi atendida primeiro pela diretora da escola, localizada em Nova Santa Bárbara, município vizinho.





A Polícia Militar, após receber a denúncia da diretora, foi ao local e encontrou o corpo da mulher de 28 anos já sem vida. O filho aguardava a chegada dos agentes.





Em seguida, os agentes se deslocaram até o município de São João do Pinhal e encontraram o ex-namorado da vítima, que se preparava para sair do local. Ele foi detido em flagrante e está sob custódia da Polícia Civil de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).



Junqueira também ressaltou à reportagem que o acusado não confirmou ser o autor do assassinato e se manteve frio durante o depoimento. No entanto, a criança o reconheceu, o que respaldou a prisão.