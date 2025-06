Criança é atacada por pitbull solto na rua e pai registra boletim contra tutor em Sabáudia

Uma criança foi atacada por um cão da raça pitbull enquanto ia para a escola na manhã desta sexta-feira (13), em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina). O caso aconteceu por volta das 7h, na rua Romanos, região central do município.





Segundo boletim registrado pela Polícia Militar, o menino foi surpreendido pelo cachorro, que estava solto na via pública, e sofreu lesões no braço e na perna. O pai da vítima foi quem procurou a polícia e relatou que o animal pertence a um vizinho, que frequentemente permite que o cão circule livremente pela rua.





A equipe policial foi até o endereço informado, mas não conseguiu localizar o tutor do animal. Diante da gravidade do fato e do risco à segurança de outras pessoas, os agentes lavraram um boletim de ocorrência e encaminharam o caso à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.





O caso foi registrado como lesão corporal e também poderá ser enquadrado no Artigo 24 da Lei 9.605/98, que trata de crimes ambientais e prevê punição para quem deixa de manter animal sob guarda responsável, expondo a risco a saúde pública. A criança recebeu atendimento médico, e, apesar do susto, passa bem.