'Guerra' de pedradas por ciúmes causa confusão e estrago no Centro de Apucarana

Uma briga motivada por ciúmes causou confusão e prejuízo no início da tarde desta sexta-feira (13), na Avenida Central do Paraná, região central de Apucarana (Centro-Norte). Durante o tumulto, pedras foram arremessadas entre os envolvidos e uma delas atingiu a lataria de um veículo de luxo que estava estacionado próximo ao local.





De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 31 anos, que participava de um almoço entre amigos, notou o tumulto e foi verificar o que ocorria. Ele observou que dois homens e uma mulher estavam envolvidos em um embate físico em plena via pública, com direito a troca de pedradas. Uma das pedras acabou atingindo sua BMW/320 azul, causando danos à carroceria.

A Polícia Militar foi acionada e identificou a mulher envolvida na briga, uma senhora de 40 anos. Ela relatou que estava na casa de um amigo, nas proximidades, quando o ex-companheiro, de 47 anos - que havia deixado recentemente o sistema prisional - descobriu o endereço e, tomado pelo ciúme, iniciou uma discussão com o atual companheiro da mulher, que rapidamente evoluiu para confronto físico e lançamento de objetos.





Todos os homens envolvidos fugiram antes da chegada da equipe policial. A mulher não apresentava ferimentos e foi orientada no local. A vítima do dano no veículo também foi informada dos procedimentos legais, mas optou por não representar criminalmente no momento. A PM fez patrulhamento nas imediações, porém os suspeitos não foram localizados.