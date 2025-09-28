Criança é resgatada em casa insalubre usada como ponto de drogas em Apucarana

Uma criança de 1 ano e 7 meses foi resgatada na madrugada de domingo (28) em Apucarana, após ser encontrada em situação de risco em uma residência abandonada no Jardim Colonial II. O local, segundo a Polícia Militar, é conhecido como ponto de uso e tráfico de drogas.





Durante patrulhamento, equipes policiais visualizaram movimentação suspeita na casa e decidiram abordar três adultos que estavam no imóvel, entre eles um casal. Os policiais relataram que todos apresentavam sinais de uso recente de drogas, como fala desconexa, desorientação e odor característico.

No interior da residência, os agentes encontraram a menina deitada em um colchão insalubre, em ambiente com forte odor de fezes e urina. O imóvel não possuía água potável, alimentos ou móveis, oferecendo condições precárias de higiene e salubridade. Havia apenas energia elétrica em um dos cômodos.





A mãe da criança, de 27 anos, contou que estava no local com o companheiro, de 31, porque ambos haviam sido despejados recentemente e não tinham outro lugar para morar. A menina usava apenas roupas simples e fralda descartável.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e determinou o acolhimento emergencial da criança. A conselheira de plantão acompanhou a ocorrência e encaminhou a menor, junto da mãe, para a casa do avô materno, onde havia condições mínimas de estadia temporária.





Os responsáveis foram advertidos pela polícia e orientados a colaborar com as medidas do Conselho Tutelar. O caso será acompanhado pelo órgão, que fará a comunicação ao Poder Judiciário e a outras instâncias competentes.