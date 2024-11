Crianças de três e cinco anos acusam mãe de tê-las abandonado na rua em Arapongas

Os policiais que encontraram as crianças na rua afirmam que elas aparentavam estar desnorteadas, andando sem rumo. Além disso, tinham mochilas nas costas com várias roupas dentro.

Além disso, as crianças disseram que a mulher os agredia, com pancadas e arranhões. De acordo com os filhos da suspeita, a mãe seria, ainda, usuária de drogas, chegando a usar os entorpecentes na frente das crianças.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe encontrou as crianças (um menino e uma menina) na rua durante um patrulhamento de rotina. Os filhos da acusada, após avistarem a viatura, foram até os policiais e contaram que a mãe os havia colocado para fora de casa.

Diante das informações, a equipe colocou os filhos da suspeita no banco de trás da viatura e os levou até a casa da família, onde conversaram com a mãe. As próprias crianças sabiam o endereço de casa e, no local, os policiais encontraram a mulher em frente ao imóvel.







A mãe foi abordada pelos agentes e, durante a busca, nada de ilícito foi encontrado. Nesse momento, os policiais perguntaram à mulher o que havia acontecido com as crianças e a suspeita disse que apenas deixou os filhos brincarem fora de casa, negando as acusações.

Os agentes questionaram, ainda, se a mulher era usuária de drogas e ela confirmou, dizendo que tinha, inclusive, maconha no interior da residência. Os policiais entraram no local e encontraram dois cigarros prontos para consumo, que foram apreendidos.





O Conselho Tutelar foi acionado e, após a abordagem, a mulher foi detida. As crianças foram levadas até a casa da avó. A mãe, que afirmou estar grávida, acompanhou o encaminhamento dos filhos e, depois, foi levada até a Delegacia.