Suspeito mandante de tentativa de latrocínio contra policial militar de Londrina é morto em confronto

As ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão foram cumpridas, simultaneamente, em Londrina, em Assis, no Estado de São Paulo, e em Garuva, em Santa Catarina, cidades nas quais as investigações apontavam que os suspeitos estavam vivendo.

De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de prisão do acusado fazia parte das ações da Operação Escudo, que foi deflagrada como uma resposta à tentativa de latrocínio, registrada na última quarta-feira (20).

Um homem de 33 anos, suspeito de ser o mandante de uma tentativa de latrocínio (crime caracterizado pelo roubo seguido de um assassinato) contra uma policial militar do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), morreu em um confronto com a polícia no Jardim Cristal, em Londrina, na manhã desta sexta-feira (22).





A operação resultou, além da morte do suposto mandante do crime, na prisão de dois jovens: um homem de 18 anos, com histórico de atos infracionais, incluindo homicídio, e outro homem, esse com 19 anos, com antecedentes criminais por receptação e ato infracional equiparado ao crime de homicídio.

Segundo as investigações, os dois jovens presos são apontados como os autores dos disparos contra a policial militar do 5º BPM.





A morte do suspeito de ser o mandante do latrocínio aconteceu devido à resistência que o homem apresentou ao ser preso, já que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome. Nenhum policial foi ferido durante o confronto e uma submetralhadora de fabricação caseira, de calibre de 9 milímetros, foi apreendida no local.





As investigações apontam que o homem morto tinha histórico criminal com anotações por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, há indicídios de vinculação do suspeito com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).