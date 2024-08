Criminoso tenta roubar leite e acaba esfaqueado pela vítima em Arapongas

Um homem foi esfaqueado após tentar roubar leite de uma vítima no Centro de Arapongas, noite deste domingo (18).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até o local após receber uma denúncia anônima. O denunciante contou que teria visto um homem agredir outro com um facão.

Lá, os policiais encontraram um indivíduo com um ferimento na mão e um idoso, que foi conversar com a equipe. Segundo o senhor, que tem deficiências física e motora devido a um AVC, o homem ferido teria tentado roubar alguns pacotes de leite que havia acabado de comprar.





A vítima do roubo disse que o acusado se aproximou e pediu os produtos, tentando pegar as sacolas de sua mão. De acordo com o idoso, o suspeito teria dito que iria matá-lo.

Nesse momento, a vítima teria ficado com medo e teria pegado um facão para se defender, causando uma lesão em uma das mãos do acusado da tentativa de roubo.





Diante disso, os policiais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que atendeu o suspeito e o encaminhou para o Honpar (Hospital Norte do Paraná).





A vítima da tentativa de roubo foi encaminhada até a Delegacia de Polícia, assim como o facão, enquanto o acusado pelo crime foi escoltado pelos policiais até o hospital e, na sequência, apresentado à autoridade policial.