Jovem de 28 anos morre atropelado ao atravessar rodovia em curva em Londrina

Um jovem de 28 anos morreu após ser atropelado por um carro na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (18).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 54 anos dirigia um Chevrolet Prisma no sentido de Londrina a Tamarana quando, ao passar pelo KM 41, atropelou o pedestre, que atravessava a rodovia da esquerda para a direita.

O motorista do Prisma passou pelo teste etilométrico e o resultado foi negativo.





O pedestre teve ferimentos gravíssimos e, apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros e da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), não resistiu e morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





Além do socorro e da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram na rodovia a Polícia Civil e a Polícia Científica.





O atropelamento foi registrado em uma curva fechada, em um trecho de pista simples.