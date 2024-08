Criminosos se passam por policiais e tentam assaltar ônibus em rodovia em Arapongas

Um tentativa de assalto a um ônibus de turismo foi registrada na madrugada desta terça-feira (27) na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a rodovia após receber uma denúncia de que um ônibus havia sofrido uma tentativa de roubo. O veículo foi avistado parado próximo à praça de pedágio que fica entre Arapongas e Rolândia e os policiais abordaram o motorista, já que havia um sinal de tiro no para-brisas do automóvel.

Durante a abordagem, o motorista desceu do ônibus e contou aos policiais que, por volta das 23h15 da segunda-feira (26), quando estava próximo ao portal da cidade de Arapongas, um carro branco usando um giroflex deu voz de abordagem e pediu para que encostasse o veículo.





O condutor desconfiou que os homens não seriam policiais de fato e não parou o ônibus, o que fez com que os criminosos se colocassem à frente do veículo, forçando a redução da velocidade.

Como o motorista não parou o veículo, os suspeitos começaram a atirar contra o ônibus. Mesmo que a maioria dos tiros tenha atingido o asfalto, um pegou no para-brisas na região onde seria o assento de um passageiro.





Após o tiroteio, o condutor parou o veículo e correu em direção a algumas árvores que ficam próximas à rodovia. Nesse momento, os criminosos desistiram do assalto e fugiram.





Os policiais fizeram buscas de acordo com os depoimentos do motorista e do passageiro, mas, até o momento de publicação dessa matéria, nenhum suspeito havia sido encontrado ou preso.