Denarc e Polícia Federal apreendem mais de 400 quilos de cocaína em Maringá

A ação se deu durante vistoria, quando a equipe policial encontrou um fundo falso em um caminhão que estava sendo fiscalizado. Na ocasião, os cães farejadores deram indicativo quanto à possível presença de droga. Com isso, os policiais abriram a lataria do veículo e localizaram outro compartilhamento com diversos tabletes de cocaína no formato de cloridrato (pó), totalizando cerca de 422,65 kg de entorpecente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato