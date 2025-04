Denominando-se 'inimigo número 1 do Estado', integrante do PCC é preso em Apucarana

Um homem foragido da Justiça de São Paulo e integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso na madrugada deste sábado (19), durante uma abordagem policial em uma conveniência de Apucarana (Centro-Norte).





Na abordagem da PM (Polícia Militar), o suspeito afirmou ser de São Paulo e não possuir passagens pela polícia, mas chamou atenção das equipes por apresentar diversas tatuagens com simbologia ligada ao crime organizado. Inicialmente, ele forneceu um nome falso e demonstrou nervosismo.

Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia para identificação, o homem danificou o próprio celular ao arremessá-lo no chão. Durante o trajeto, confessou ser integrante do PCC e afirmou ser "inimigo número um do Estado", além de ameaçar que, se encontrasse novamente os policiais, tentaria contra a vida deles.





A identidade verdadeira foi confirmada com apoio da polícia paulista. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com validade até 17 de dezembro de 2044.





O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana e permanece à disposição da Justiça. O celular danificado foi apreendido.