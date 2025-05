Dentista é preso por fazer apologia ao nazismo no Norte do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (27), em Jardim Alegre (Norte), um homem de 30 anos pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil e apologia ao nazismo.





O indivíduo, que é cirurgião-dentista, começou a ser investigado quando uma mulher comparecer à unidade policial de Manoel Ribas para relatar ter sido alvo de chantagem virtual. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito exigia o envio de imagens íntimas, sob ameaça de divulgação de conteúdos comprometedores já em sua posse.

No curso da investigação, a justiça autorizou o cumprimento de buscas em um endereço do indivíduo. O mandado foi executado no início deste ano e resultou na apreensão de diversos dispositivos eletrônicos, incluindo aparelhos celulares, notebooks e HDs externos.





"A análise preliminar do material revelou a existência de grande quantidade de arquivos contendo pornografia infantil, imagens de acidentes violentos e conteúdos apologéticos ao regime nazista, evidenciando a gravidade das condutas atribuídas ao suspeito", destaca o delegado da PCPR Mateus Macedo de Santana.

Além dos materiais criminosos, a investigação mostrou que o indivíduo utilizava métodos para dificultar sua identificação.





"Ele usava números telefônicos cadastrados em nome de terceiros e programas específicos voltados à ocultação de sua identidade e sua participação ativa em grupos de apologia ao nazismo e disseminação de conteúdos relacionados à exploração sexual infantil”, explica o delegado da PCPR Erlon Ribeiro.

Diante dos fatos, a PCPR representou à justiça pela prisão preventiva, que foi autorizada. Ele foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.





As investigações seguem com o objetivo de identificar possíveis vítimas, eventuais coautores e verificar a participação do suspeito em redes organizadas de distribuição de material ilícito na internet.