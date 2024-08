Denunciado por agredir a mãe, jovem é preso com mandado em aberto em Londrina

Um jovem de 27 anos foi preso por ter um mandado de prisão em aberto após ser denunciado pela própria mãe por agredi-la na avenida Duque de Caxias, na região central de Londrina, na tarde desta quinta-feira (22).





Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que o filho a teria agredido com tapas, o que teria causado escoriações em seu braço direito. Além disso, o acusado estaria tão alterado que teria rasgado as roupas da mãe e ameaçado dar socos e tirar a vida da mulher.

O homem havia saído do local, mas voltou e começou a agredir verbalmente a mãe na presença dos policiais.





Os agentes fizeram uma busca no sistema pelo nome do acusado e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto. Os policiais, então, deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado, junto com a mãe, à Central de Flagrantes de Londrina.





O suspeito esboçou resistência no momento da prisão e, por isso, os agentes tiveram que algemá-lo para contê-lo.